Хабиб раскритиковал творчество Моргенштерна

Бывший обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов раскритиковал творчество рэп-исполнителя Моргенштерна. Соответствующий пост спортсмен опубликовал в своем Instagram.

«На самом деле, ценности поменялись и самое страшное, на что они влияют, — это дети. Чужих детей не существует7 Очень надеюсь, что появится у нас в стране какой-нибудь дисциплинарный орган, который будет курировать и убирать всю грязь с экранов», – написал Нурмагомедов.

Напомним, что в 2020 году Алишер Моргенштерн получил награду «Женщина года» от Topical Style Awards 2020, а также стал победителем в номинации «Музыкант года» GQ Человек года 2020.

Также в прошлом году артист занял 21-е место в рейтинге Forbes «40 успешных звезд России до 40 лет».

Ранее сообщалось, что британский боксер Диллиан Уайт поразмышлял на тему шансов российского боксера Александра Поветкина в поединке против бойца UFC Фрэнсиса Нганну.