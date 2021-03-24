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Спортивные новости

Трусова заявила тройной аксель в короткую программу на ЧМ-2021

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Бронзовая призерка чемпионата Европы 2020 года по фигурному катанию Александра Трусова заявила тройной аксель в короткую программу на мировом первенстве 2021 года в Стокгольме. Об этом сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Изначально спортсменка планировала исполнить двойной аксель.

Также в первый соревновательный день тройной аксель заявлен у японки Рики Кихиры и чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой.

Российские спортсменки выйдут на лед в короткой программе сегодня, 24 марта, после 16:00 по московскому времени.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее сообщалось, что бронзовая призерка Олимпийских игр 2006 года в Турине Ирина Слуцкая осталась недовольна решением показать матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу — 2022 Россия — Мальта

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