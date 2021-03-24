Тренер «Тамбова» встал на защиту вызванных в РФС из-за ставок игроков

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин высказался о скандале, связанном с подозрением двух игроков клуба в игре на тотализаторе. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, появившаяся в прессе информация о ставках является чьим-то предположением.

«После игры с «Ротором» тоже были обвинения в адрес некоторых футболистов. Объективно — и «Краснодар» сильнее, и «Сочи» тоже. Как я могу в это поверить? Пацаны приехали играть. Моя задача — слепить команду. Вдруг это выдумка чья-то», — заявил Первушин.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) тамбовская команда занимает последнюю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков за семь туров до конца сезона.

Зимой клуб был близок к снятию с розыгрыша чемпионата России и расформированию.

Ранее генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова прокомментировала вызов двух игроков команды в РФС из-за подозрений в игре на тотализаторе.