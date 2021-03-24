Пилотам «Формулы-1» разрешат не вставать на колено перед гонками

Пилотам чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе машин «Формулы-1» разрешат не вставать на колено перед стартом заездов по ходу предстоящего сезона. Об этом сообщает Sky Sports.

Представитель организации заявил, что гонщики самостоятельно смогут решить, как и в какой форме выражать свою позицию по поводу недопустимости расизма.



Также отмечается, что «Формула-1» поддержит движение WeRaceAsOne, направленное на борьбу с любой формой дискриминации и притеснения.

«Участники соревнований могут сами выбрать то, как поддерживать борьбу против расизма. Никаких особых требований к ним выдвигаться не будет», – заявил представитель «Формулы-1».

Ранее сообщалось, что бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун считает, что антирасистское движение Black Lives Matter использует семикратного чемпиона «Королевский гонок» Льюиса Хэмилтона.