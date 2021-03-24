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Спортивные новости

Стало известно имя нового главного тренера «Фиорентины» Кокорина

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Стало известно имя нового главного тренера «Фиорентины».

Согласно официальной информации, наставником флорентийского клуба станет Джузеппе Якини. 24 марта специалист проведет первое тренировочное занятие с игроками.

Напомним, что Якини тренировал «фиалок» с 2019 по ноябрь 2020 года. Прошлый главный тренер Чезаре Пранделли 23 марта подал заявление об отставке.

После 28 туров в Серии А «Фиорентина» занимает 14-е место в турнирной таблице. В ее активе 29 очков.

В настоящее время цвета клуба защищает российский нападающий Александр Кокорин. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии 30-летний форвард провел три матча и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что итальянский «Беневенто» планирует выкупить у московского ЦСКА нападающего Адольфо Гайча.

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