Роднина вступилась за критикуемого Хабибом Моргенштерна

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Ирина Роднина вступилась за рэп-исполнителя Моргенштерна. Об этом сообщает «СЭ».

Напомним, что до этого бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов призвал создать специальный орган, который бы запретил музыку 22-летнего артиста.

«У нас демократия! Что-то запрещать не будут. Неправильно так ставить вопрос. И чтобы на кого-то указывать, нужно сначала взвесить свои возможности.

У нас столько негатива и смертей бойцов смешанных единоборств (ММА). Вопрос можно и в другую сторону повернуть. У нас есть категория людей, которая будет слушать Моргенштерна. Он имеет право выступать, а люди имеют право высказывать свое мнение», — сказала Роднина.

В 2020 году Алишер Моргенштерн получил награду «Женщина года» от Topical Style Awards 2020, а также стал победителем в номинации «Музыкант года» GQ Человек года 2020.

Также в прошлом году артист занял 21-е место в рейтинге Forbes «40 успешных звезд России до 40 лет».

Ранее сообщалось, что британский боксер Диллиан Уайт поразмышлял на тему шансов российского боксера Александра Поветкина в поединке против бойца UFC Фрэнсиса Нганну.