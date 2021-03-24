Мать погибшего хоккеиста Файзутдинова обратилась к игроку «Локо»

Елена Файзутдинова, мать погибшего капитана петербургского «Динамо» Тимура Файзутдинова, обратилась к игроку «Локо», нанесшему роковой бросок. Ее слова передает «Комсомольская правда».

Женщина заявила, что хочет встретиться с ним и поговорить.

«Я бы хотела сказать игроку «Локо», что ни в чем его не виню. Ему сейчас тоже очень тяжело. Я думаю, что он не виноват в этом, это случайность.

Я хочу лично с ним встретиться. Я просила руководство Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), чтоб они дали такую возможность. Возможно, тут должно быть не только мое желание. Возможно, мальчик боится на меня посмотреть. Но я поэтому и попыталась объясниться с ним. Сказать, что я ни в чем его не виню», — сказала Файзутдинова.



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