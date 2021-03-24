Сборная России сыграет с Мальтой в новой форме

Сборная России проведет первый матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре в новой форме. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в Twitter.

Гостевой комплект выполнен в белом цвете с поперечной сине-красной полосой на груди и рукавах.

Начнет отборочный турнир команда под руководством Станислава Черчесова игрой против сборной Мальты, которая состоится сегодня, 24 марта. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Напрямую на мировое первенство — 2022 отберется лишь победитель группы. Помимо Мальты, сборная России проведет по две игры против Хорватии, Словакии, Словении и Кипра.

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