Фигуристку увезли на носилках после падения на чемпионате мира

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
КХЛ / плей-офф
Салават ЮлаевАк Барс
2:3
закончен
ЛокомотивЦСКА
3:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Филадельфия ФлайерзНью-Джерси Дэвилз
3:4
закончен
Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
перенесен
Чикаго БлэкхоуксФлорида Пантерз
3:2
закончен
Нэшвилл ПредаторзДетройт Ред Уингз
2:0
закончен
Даллас СтарзТампа-Бэй Лайтнинг
1:2
закончен
Аризона КойотсКолорадо Эвеланш
5:4 (Б)
закончен
Единая лига ВТБ
Автодор Зенит
62:89
закончен
Еврокубок
Монако Будучность
76:77
закончен
Метрополитан 92 Гран Канария
74:84
закончен
Виртус Болонья Ховентуд
80:75
закончен
ЧМ / 2022 - Европа
ТурцияНидерланды
20:00
ЭстонияЧехия
22:45
СербияИрландия
22:45
ПортугалияАзербайджан
22:45
СербияИрландия
22:45
ПортугалияАзербайджан
22:45
ФранцияУкраина
22:45
ФинляндияБосния и Герцеговина
22:45
БельгияУэльс
22:45
ЛатвияЧерногория
22:45
ГибралтарНорвегия
22:45
СловенияХорватия
22:45
МальтаРоссия
22:45
КипрСловакия
22:45
Олимп ФНЛ
СКА-ХабаровскСпартак-2
3:0
закончен
Краснодар-2Енисей
0:2
2 тайм
АкронНижний Новгород
0:0
2 тайм
ШинникТомь
2:3
2 тайм
ФакелИртыш
3:1
2 тайм
Крылья СоветовНефтехимик
2:0
2 тайм
ТекстильщикАлания
17:00
ВолгарьДинамо-Брянск
17:30
ВелесЧайка
18:30
Торпедо МЧертаново
19:00
БалтикаОренбург
20:30
КХЛ / плей-офф
Металлург МгАвангард
17:00
Динамо МСКА
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
00:00
Миннесота УайлдАнахайм Дакс
00:30
Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
перенесен
Питтсбург ПингвинзБаффало Сэйбрз
03:00
Ванкувер КэнаксВиннипег Джетс
05:30
Сан-Хосе ШарксЛос-Анджелес Кингз
05:30
Фигурное катание / Чемпионат мира. Стокгольм
Женщины. Короткая программа
online
ЧМ / 2022 - Европа
БолгарияШвейцария
20:00
ИзраильДания
20:00
ШвецияГрузия
22:45
ИспанияГреция
22:45
ИталияСеверная Ирландия
22:45
ШотландияАвстрия
22:45
МолдавияФарерские острова
22:45
ВенгрияПольша
22:45
АнглияСан-Марино
22:45
АндорраАлбания
22:45
РумынияСеверная Македония
22:45
ЛихтенштейнАрмения
22:45
ГерманияИсландия
22:45
КХЛ / плей-офф
Ак БарсСалават Юлаев
07:00
ЦСКАЛокомотив
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
02:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
02:00
Вашингтон КэпиталзНью-Джерси Дэвилз
02:00
Коламбус Блю ДжекетсКаролина Харрикейнз
02:00
Оттава СенаторзТоронто Мэйпл Лифс
02:00
Питтсбург ПингвинзБаффало Сэйбрз
02:00
Миннесота УайлдСент-Луис Блюз
03:00
Чикаго БлэкхоуксФлорида Пантерз
03:00
Нэшвилл ПредаторзДетройт Ред Уингз
03:00
Даллас СтарзТампа-Бэй Лайтнинг
03:30
Колорадо ЭвеланшВегас Голден Найтс
04:00
Единая лига ВТБ
Астана Зелёна-Гура
18:00
Еврокубок
Локомотив-Кубань УНИКС
19:00
Развернуть

Спортивные новости

Фигуристку увезли на носилках после падения на чемпионате мира

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Представительница Франции Мае Беренис Мейте получила травму во время исполнения короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

Она неудачно приземлилась на ногу после тройного тулупа. Повреждение не позволило спортсменке продолжить выступление. Она смогла самостоятельно покинуть лед, однако после ее положили на носилки.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы у женщин. На соревнованиях выступят трехкратная чемпионка России Анна Щербакова, двукратная победительница первенств мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Трусова заявила тройной аксель в короткую программу.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.