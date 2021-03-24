Фигуристку увезли на носилках после падения на чемпионате мира

Представительница Франции Мае Беренис Мейте получила травму во время исполнения короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

Она неудачно приземлилась на ногу после тройного тулупа. Повреждение не позволило спортсменке продолжить выступление. Она смогла самостоятельно покинуть лед, однако после ее положили на носилки.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы у женщин. На соревнованиях выступят трехкратная чемпионка России Анна Щербакова, двукратная победительница первенств мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Трусова заявила тройной аксель в короткую программу.