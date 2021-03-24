Суд удовлетворил иск «Спартака» к «Тамбову» на 2,6 млн рублей

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск столичного «Спартака» к «Тамбову» на более чем 2,6 млн рублей, сообщается на сайте картотеки арбитражных дел.

Как заявляли представители красно-белых, весной 2020 года «Тамбов» пользовался базой «Спартака» в Тарасовке и не оплатил аренду. По договору услуг тамбовский клуб должен был оплатить до 30 сентября 2020 года 2 594 000 рублей.

В декабре 2020 года стало известно, что «Тамбов» испытывает серьезные финансовые трудности. Размер кредиторской задолженности составляет более 536 млн рублей, а долги клуба по зарплате превышали 150 млн рублей.

После 23 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» занимает последнее, 16-е место. В активе команды 13 очков.

24 марта стало известно, что два футболиста «Тамбова» подозреваются в игре на тотализаторе. Подозрения вызвали встречи первенства страны «Тамбов» — «Краснодар» и «Тамбов» — «Сочи».

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) может вызвать для беседы о ставках еще нескольких игроков «Тамбова».