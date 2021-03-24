Трусова сорвала каскад в короткой программе на чемпионате мира

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова неудачно исполнила короткую программу на мировом первенстве 2021 года в Стокгольме.

По итогам выступления спортсменка получила 64,82 балла. Она исполнила двойной аксель вместо заявленного тройного, тройной флип, однако фигуристка коснулась рукой льда на тройном лутце и не смогла прицепить к нему тройной тулуп, чтобы сделать каскад. Россиянка занимает промежуточное восьмое место.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы у женщин. Также сегодня выступит трехкратная чемпионка России Анна Щербакова.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева успешно исполнила короткую программу.