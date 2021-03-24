Щербакова побила личный рекорд в короткой программе на чемпионате мира

Трехкратная чемпионка России Анна Щербакова успешно исполнила короткую программу на мировом первенстве 2021 года в Стокгольме.

Она исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной риттбергер. Россиянка занимает промежуточное первое место, набрав 81,00 балла. Результат является личным рекордом Щербаковой.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы у женщин. Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева набрала 78,86 балла, а двукратная победительница первенств мира Александра Трусова получила 64,82 балла.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова неудачно исполнила короткую программу на мировом первенстве.