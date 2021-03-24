Трусова объяснила ошибки в короткой программе на чемпионате мира

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова объяснила свои ошибки в короткой программе на мировом первенстве в Стокгольме.

По итогам выступления спортсменка получила 64,82 балла. Она исполнила двойной аксель вместо заявленного тройного, тройной флип, однако фигуристка коснулась рукой льда на тройном лутце и не смогла прицепить к нему тройной тулуп, чтобы сделать каскад.

«Сегодня с утра тройной аксель не получался, поэтому решили, что лучше сделаем двойной. Думаю, что не справилась с волнением, последнее время очень сильно волнуюсь. Пока что не знаю, почему, буду думать, буду стараться кататься чисто», — сказала Трусова после своего выступления.

Фигуристка отказалась отвечать на вопрос о четверных прыжках в произвольной программе.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы у женщин.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что трехкратная чемпионка России Анна Щербакова побила личный рекорд в короткой программе на чемпионате мира.