Щербакова лидирует после короткой программы на чемпионате мира

Трехкратная чемпионка России Анна Щербакова лидирует после короткой программы на мировом первенстве 2021 года в Стокгольме.

За свое выступление фигуристка получила 81,00 балла. Она исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной риттбергер.

На второй строчке располагается японская фигуристка Рика Кихира (79,08), которой сняли баллы за тройной аксель.

Третьей идет еще одна представительница России Елизавета Туктамышева, получившая 78,86 балла. Чемпионка мира 2015 года успешно исполнила тройной аксель, каскад тройной лутц — тройной тулуп и тройной флип.

Двукратная победительница первенств мира среди юниоров Александра Трусова исполнила двойной аксель вместо заявленного тройного, тройной флип, однако фигуристка коснулась рукой льда на тройном лутце и не смогла прицепить к нему тройной тулуп, чтобы сделать каскад. Судьи поставили ей 64,82 балла. Она располагается на 12-м месте.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы у женщин.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Трусова объяснила ошибки в короткой программе на чемпионате мира.

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2021. Женщины. Короткая программа

1. Анна Щербакова (Россия) — 81,00;

2. Рика Кихира (Япония) — 79,08;

3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 78,86...

12. Александра Трусова (Россия) — 64,82.