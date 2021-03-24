Щербакова рассказала о сильном волнении в короткой программе

Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова оценила свое выступление в короткой программе на мировом первенстве 2021 года в Стокгольме.

Она исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной риттбергер. Россиянка набрала 81,00 балла.

«Весь прокат был довольно нервный, волнение было довольно сильное, я следила за всеми элементами, рада, что все получилось, особенно довольна каскадом, это был самый важный прыжок в моей программе», — сказала Щербакова после проката.

Фигуристка отметила, что волнение могло быть связано из-за отсутствия зрителей на трибунах.

«Но я понимаю, что нужны меры предосторожности», — добавила спортсменка.

По итогам короткой программы Щербакова занимает первое место. Второй идет японка Рика Кихира (79,08). На третьей строчке располагается россиянка Елизавета Туктамышева (78,86). Еще одна представительница России Александра Трусова показала 12-й результат (64,82).

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы у женщин.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Трусова объяснила ошибки в короткой программе на чемпионате мира.