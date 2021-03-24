«Зенит» вошел в топ-50 лучших клубов десятилетия по версии IFFHS

Петербургский «Зенит» вошел в рейтинг лучших клубов десятилетия по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), сообщается на официальном сайте организации.

При составлении рейтинга учитывались результаты, показанные командами с января 2011-го по декабрь 2020 года в официальных матчах.

Сине-бело-голубые расположились на 42-й строчке. Также в список вошли «Краснодар» (96-е место) и московский ЦСКА (105).

Первое место в рейтинге заняла «Барселона», вторым стал мадридский «Реал». Замыкает тройку лучших клубов десятилетия мюнхенская «Бавария».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» набрал 48 очков после 23-х туров. Команда лидирует в турнирной таблице первенства. При этом команда не смогла выйти в весеннюю часть еврокубков. По итогам группового этапа Лиги чемпионов петербургский клуб занял последнее место в квартете с дортмундской «Боруссией», римским «Лацио» и «Брюгге».

Ранее журналист Геннадий Орлов оценил шансы петербургского «Зенита» на победу в чемпионате России сезона-2020/21.