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Спортивные новости

«Металлург» разгромил «Авангард» и сравнял счет в серии

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Магнитогорский «Металлург» нанес разгромное поражение омскому «Авангарду» в четвертом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Магнитогорске на «Арене Металлург», завершилась со счетом 7:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Сергей Плотников, также отличились Григорий Дронов, Тейлор Бек, Деннис Расмуссен, Данила Юров и Филип Хольм. У гостей шайбу забросил Клим Костин.

«Металлург» сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2. Пятый матч полуфинала Восточной конференции пройдет 26 марта в Балашихе. Начало — в 19.30 мск.

Ранее сообщалось, что ярославский «Локомотив» обыграл московский ЦСКА в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина.

КХЛ. Кубок Гагарина. Восточная конференция. 1/2 финала. 4-й матч
«Металлург» (Магнитогорск, Россия) — «Авангард» (Омск, Россия) — 7:1 (2:1, 2:0,3:0)
1:0 — Дронов (Земченок, Кошелев) — 06:24  
2:0 — Бек (Мозякин, Хольм) — 14:06 (5x4)   
2:1 — Костин (Найт, Буше) — 15:30   
3:1 — Плотников (Дронов, Голдобин) — 28:08 (5x4)   
4:1 — Расмуссен (Бек, Мозякин) — 35:40 (5x4)   
5:1 — Плотников (Прохоркин) — 48:44 
6:1 — Юров (Земченок) — 55:11 
7:1 — Хольм (Коробкин) — 57:50

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