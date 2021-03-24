Тарасову расстроило выступление Трусовой в короткой программе на ЧМ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении российских фигуристок в короткой программе на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.

Лидирует россиянка Анна Щербакова (81,00). Второй идет японка Рика Кихира (79,08). На третьей строчке располагается Елизавета Туктамышева (78,86). Еще одна представительница России Александра Трусова показала 12-й результат (64,82).

«Если говорить о Саше, то это одно дело. Трусова расстроила. Да и сама расстроилась! И чего ей бояться? И мы ее любим, и никто нам не запретит этого делать! Нужно выйти и сделать то, что она умеет. Туктамышева — гордость наша! Просто супер», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Также специалист заявила, что осталась в восторге от выступления Щербаковой.

»Она стала такой красивой. В нее вселилось чудесное чувство любви к фигурному катанию», — заявила Тарасова.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы у женщин.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Щербакова закроет произвольную программу у женщин на чемпионате мира.