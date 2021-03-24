Чемпионка мира призвала прекратить критику в адрес Трусовой и Плющенко

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
КХЛ / плей-офф
Салават ЮлаевАк Барс
2:3
закончен
ЛокомотивЦСКА
3:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Филадельфия ФлайерзНью-Джерси Дэвилз
3:4
закончен
Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
перенесен
Чикаго БлэкхоуксФлорида Пантерз
3:2
закончен
Нэшвилл ПредаторзДетройт Ред Уингз
2:0
закончен
Даллас СтарзТампа-Бэй Лайтнинг
1:2
закончен
Аризона КойотсКолорадо Эвеланш
5:4 (Б)
закончен
Единая лига ВТБ
Автодор Зенит
62:89
закончен
Еврокубок
Монако Будучность
76:77
закончен
Метрополитан 92 Гран Канария
74:84
закончен
Виртус Болонья Ховентуд
80:75
закончен
ЧМ / 2022 - Европа
ТурцияНидерланды
3:0
2 тайм
ЭстонияЧехия
22:45
СербияИрландия
22:45
ПортугалияАзербайджан
22:45
СербияИрландия
22:45
ПортугалияАзербайджан
22:45
ФранцияУкраина
22:45
ФинляндияБосния и Герцеговина
22:45
БельгияУэльс
22:45
ЛатвияЧерногория
22:45
ГибралтарНорвегия
22:45
СловенияХорватия
22:45
МальтаРоссия
22:45
КипрСловакия
22:45
Олимп ФНЛ
СКА-ХабаровскСпартак-2
3:0
закончен
Краснодар-2Енисей
0:2
закончен
АкронНижний Новгород
0:0
закончен
ШинникТомь
2:3
закончен
ФакелИртыш
3:1
закончен
Крылья СоветовНефтехимик
2:0
закончен
ТекстильщикАлания
0:2
закончен
ВолгарьДинамо-Брянск
2:1
закончен
ВелесЧайка
0:1
закончен
Торпедо МЧертаново
3:0
закончен
БалтикаОренбург
0:2
перерыв
КХЛ / плей-офф
Металлург МгАвангард
7:1
закончен
Динамо МСКА
0:2
3 период
НХЛ / регулярный чемпионат
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
00:00
Миннесота УайлдАнахайм Дакс
00:30
Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
перенесен
Питтсбург ПингвинзБаффало Сэйбрз
03:00
Ванкувер КэнаксВиннипег Джетс
05:30
Сан-Хосе ШарксЛос-Анджелес Кингз
05:30
Фигурное катание / Чемпионат мира. Стокгольм
Женщины. Короткая программа
online
ЧМ / 2022 - Европа
БолгарияШвейцария
20:00
ИзраильДания
20:00
ШвецияГрузия
22:45
ИспанияГреция
22:45
ИталияСеверная Ирландия
22:45
ШотландияАвстрия
22:45
МолдавияФарерские острова
22:45
ВенгрияПольша
22:45
АнглияСан-Марино
22:45
АндорраАлбания
22:45
РумынияСеверная Македония
22:45
ЛихтенштейнАрмения
22:45
ГерманияИсландия
22:45
U21 ЧЕ / 2021
Россия U21Исландия U21
20:00
КХЛ / плей-офф
Ак БарсСалават Юлаев
07:00
ЦСКАЛокомотив
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
02:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
02:00
Вашингтон КэпиталзНью-Джерси Дэвилз
02:00
Коламбус Блю ДжекетсКаролина Харрикейнз
02:00
Оттава СенаторзТоронто Мэйпл Лифс
02:00
Питтсбург ПингвинзБаффало Сэйбрз
02:00
Миннесота УайлдСент-Луис Блюз
03:00
Чикаго БлэкхоуксФлорида Пантерз
03:00
Нэшвилл ПредаторзДетройт Ред Уингз
03:00
Даллас СтарзТампа-Бэй Лайтнинг
03:30
Колорадо ЭвеланшВегас Голден Найтс
04:00
Единая лига ВТБ
Астана Зелёна-Гура
18:00
Еврокубок
Локомотив-Кубань УНИКС
19:00
Развернуть

Спортивные новости

Чемпионка мира призвала прекратить критику в адрес Трусовой и Плющенко

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Чемпионка мира Мария Бутырская поделилась мнением о выступлении российской фигуристки Александры Трусовой в произвольной программе на мировом первенстве 2021 года в Стокгольме.

«Если честно, удивила Трусова. Но такие провалы бывают у каждого! Возьмите меня или олимпийских чемпионов. Я не думаю, что Трусова плохо тренируется, она всегда это делает, ей даже тренер не нужен», — цитирует Бутырскую «Спорт-Экспресс».

Бывшая спортсменка напомнила, что в 2018 году после победы на Олимпийских играх в Пхенчхане неудачно выступила россиянка Алина Загитова.

«Очень хочется Сашу поддержать. Не надо на Плющенко все валить! Нужно забыть это все как страшный сон. Скоро произвольная, сейчас можно отыграться. Но нужно настроиться и забыть про короткую. Только не надо поливать человека», — добавила Бутырская.

По итогам выступления Трусова получила 64,82 балла. Она исполнила двойной аксель вместо заявленного тройного, тройной флип, однако фигуристка коснулась рукой льда на тройном лутце и не смогла прицепить к нему тройной тулуп, чтобы сделать каскад.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы у женщин.

Ранее сообщалось, что заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову расстроило выступление Трусовой.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.