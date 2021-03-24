Слуцкая: сколько у Туктамышевой секса в катании

Двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая высказалась о выступлении Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.

За свое выступление спортсменка получила 78,86 балла. Она успешно исполнила тройной аксель, каскад тройной лутц — тройной тулуп и тройной флип. После короткой программы фигуристка занимает третье место.

«Настолько она была хороша, шикарна, так спокойна, вдохновенна, по-взрослому. Столько у нее, простите, секса в катании! Скольжения, прыжки наисложнейшие. Я здесь подпрыгивала вместе с ней. Давно такую Лизу не видела и давно не видела настолько красивого, зрелого и безумно классного катания», — цитирует Слуцкую «Спорт-Экспресс».

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы у женщин.

Произвольные программы фигуристки представят 26 марта. Начало — в 20.00 мск.

Ранее Туктамышева рассказала о лучшем моменте в короткой программе.