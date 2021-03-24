«Спартак» отреагировал на сюжет про скандалы с участием Промеса

Пресс-служба московского «Спартака» высказалась о выходе телевизионного сюжета о нападающем команды Квинси Промесе.
В программе, показанной на телеканале «Матч ТВ», рассказывалось о скандалах с участием футболиста. В частности, речь шла об избиении Промесом своей жены на Ибице, езде футболиста в состоянии алкогольного опьянения, обвинении в нападении с ножом на семейной вечеринке.
«Решили в перерыве чемпионата глянуть, что там в телевизоре. Больше телевизора у нас нет», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter клуба.
13 декабря Промес был взят под стражу после того, как двоюродный брат футболиста написал на него заявление в правоохранительные органы. По словам родственника, игрок нанес ему несколько ударов ножом во время семейной вечеринки.
16 декабря Промес был освобожден из-под ареста, но он по-прежнему остается фигурантом дела. Ему может грозить до четырех лет тюрьмы.
Промес вернулся в столичный клуб из амстердамского «Аякса» в январе 2021 года. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в четырех матчах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее в Нидерландах уточнили, связан ли невызов Промеса в сборную с делом о поножовщине.
Решили в перерыве чемпионата глянуть, что там в телевизоре.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 24, 2021
Больше телевизора у нас нет. pic.twitter.com/4LZ6hWNpf4