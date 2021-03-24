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Спортивные новости

«Спартак» отреагировал на сюжет про скандалы с участием Промеса

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Пресс-служба московского «Спартака» высказалась о выходе телевизионного сюжета о нападающем команды Квинси Промесе.

В программе, показанной на телеканале «Матч ТВ», рассказывалось о скандалах с участием футболиста. В частности, речь шла об избиении Промесом своей жены на Ибице, езде футболиста в состоянии алкогольного опьянения, обвинении в нападении с ножом на семейной вечеринке.

«Решили в перерыве чемпионата глянуть, что там в телевизоре. Больше телевизора у нас нет», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter клуба.

13 декабря Промес был взят под стражу после того, как двоюродный брат футболиста написал на него заявление в правоохранительные органы. По словам родственника, игрок нанес ему несколько ударов ножом во время семейной вечеринки.

16 декабря Промес был освобожден из-под ареста, но он по-прежнему остается фигурантом дела. Ему может грозить до четырех лет тюрьмы.

Промес вернулся в столичный клуб из амстердамского «Аякса» в январе 2021 года. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в четырех матчах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее в Нидерландах уточнили, связан ли невызов Промеса в сборную с делом о поножовщине.

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