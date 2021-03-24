Новый тренер «Фиорентины» поделился ожиданиями от работы с Кокориным

Новый главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини поделился ожиданиями от работы с нападающим Александром Кокориным.

«Еще не встречался с Кокориным, но надеюсь, он сможет быстро освоиться. В целом самое главное — вернуть команде единство и дух, чтобы набрать очки и обезопасить себя от вылета», — цитирует Якини Football Italia.

23 марта в отставку подал Чезаре Пранделли. После 28 туров чемпионата Италии «Фиорентина» занимает 14-е место в турнирной таблице. В активе команды 29 очков. В последних десяти матчах первенства клуб одержал лишь три победы. Также «фиалки» выбыли из Кубка Италии на стадии 1/8 финала, уступив в дополнительное время миланскому «Интеру» (2:3).

Кокорин перебрался в «Фиорентину» в зимнее трансферное окно. За новый клуб 29-летний россиянин провел три неполных матча, в которых не отметился результативными действиями.

В настоящее время футболист не принимает участие в матчах из-за травмы.

Ранее первый тренер Кокорина Валерий Стаферов рассказал, как воспринимает критику в адрес своего воспитанника.