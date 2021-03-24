Линекер подшутил над Моуринью после новости о севшем на мель корабле

Бывший нападающий сборной Англии, телеэксперт Гари Линекер подшутил над главным тренером лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью.

Экс-футболист опубликовал в Twitter фотографию контейнеровоза тайваньской компании Evergreen Marine. Судно село на мель и заблокировало движение по Суэцкому каналу. В настоящее время из-за затора у канала стоит больше ста кораблей.

«Срочные новости: Моуринью подписывает Evergreen», — написал Линекер.

Вероятно, эксперт намекнул на то, что в последнее время команда португальского специалиста использует слишком оборонительную тактику.

После 28 матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 48 очков.

18 марта лондонский клуб потерпел поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против загребского «Динамо» со счетом 0:3. Первая встреча завершилась победой англичан — 2:0. Таким образом, «шпоры» уступили по сумме двух игр и сенсационно вылетели из турнира.

Ранее Моуринью рассказал о психологии лондонской команды.