«Реал» не заинтересован в возвращении Роналду

Мадридский «Реал» не планирует возвращать нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает COPE.

По информации источника, в клубе уважают португальца, однако руководство заинтересовано в приобретении новых звезд.

Форвард перешел в туринский клуб из мадридского «Реала» в 2018 году. В составе команды он стал двукратным чемпионом Италии.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 22 матчах за «Ювентус» в чемпионате Италии. В его активе 20 мячей и три результативные передачи. Действующий контракт нападающего рассчитан до лета 2022 года, однако, по информации СМИ, туринский клуб готов расстаться с футболистом из-за его высокой зарплаты.

После 27 матчей Серии А «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 55 очков. Туринский клуб отстает от лидирующего миланского «Интера» на десять баллов. Также клуб вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов.

Ранее вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед рассказал о будущем в клубе Роналду.