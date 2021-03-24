Ягудин удивился ошибкам Трусовой в короткой программе

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил выступление Александры Трусовой в короткой программе на первенстве мира 2021 года в Стокгольме.

Экс-фигурист заявил, что спортсменка совершила абсолютно несвойственную ей ошибку.

«Очень удивил срыв каскада тройной лутц — тройной тулуп. Для Трусовой этот элемент — как для меня зашнуровать коньки. На повторе видно: она просто перекрутила первый прыжок и перескочила, из-за чего не получился каскад», — цитирует Ягудина «Чемпионат.com».

Олимпийский чемпион отметил, что на утренней тренировке у Трусовой не получался тройной аксель, поэтому команда решила обойтись прыжком в два оборота.

«Саша очень достойно выглядела все эти дни на тренировках. Мы знаем, что она может сделать в произвольной программе большое количество четверных. Здесь был один прокат, на котором она прыгнула пять четверных прыжков. Ничего не потеряно, зная Сашу и ее боевой характер», — добавил бывший спортсмен.

По итогам выступления Трусова получила 64,82 балла. Она исполнила двойной аксель вместо заявленного тройного, тройной флип, однако фигуристка коснулась рукой льда на тройном лутце и не смогла прицепить к нему тройной тулуп, чтобы сделать каскад.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы у женщин.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее в «Самбо-70» оценили выступление Трусовой в короткой программе.