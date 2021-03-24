Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» получил условный срок за нападение на человека

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
КХЛ / плей-офф
Салават ЮлаевАк Барс
2:3
закончен
ЛокомотивЦСКА
3:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Филадельфия ФлайерзНью-Джерси Дэвилз
3:4
закончен
Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
перенесен
Чикаго БлэкхоуксФлорида Пантерз
3:2
закончен
Нэшвилл ПредаторзДетройт Ред Уингз
2:0
закончен
Даллас СтарзТампа-Бэй Лайтнинг
1:2
закончен
Аризона КойотсКолорадо Эвеланш
5:4 (Б)
закончен
Единая лига ВТБ
Автодор Зенит
62:89
закончен
Еврокубок
Монако Будучность
76:77
закончен
Метрополитан 92 Гран Канария
74:84
закончен
Виртус Болонья Ховентуд
80:75
закончен
ЧМ / 2022 - Европа
ТурцияНидерланды
4:2
закончен
ЭстонияЧехия
2:6
2 тайм
СербияИрландия
3:1
2 тайм
ПортугалияАзербайджан
online
СербияИрландия
online
ПортугалияАзербайджан
1:0
2 тайм
ФранцияУкраина
1:1
2 тайм
ФинляндияБосния и Герцеговина
2:2
2 тайм
БельгияУэльс
3:1
2 тайм
ЛатвияЧерногория
1:2
2 тайм
ГибралтарНорвегия
0:3
2 тайм
СловенияХорватия
1:0
2 тайм
МальтаРоссия
1:2
2 тайм
КипрСловакия
0:0
2 тайм
Олимп ФНЛ
СКА-ХабаровскСпартак-2
3:0
закончен
Краснодар-2Енисей
0:2
закончен
АкронНижний Новгород
0:0
закончен
ШинникТомь
2:3
закончен
ФакелИртыш
3:1
закончен
Крылья СоветовНефтехимик
2:0
закончен
ТекстильщикАлания
0:2
закончен
ВолгарьДинамо-Брянск
2:1
закончен
ВелесЧайка
0:1
закончен
Торпедо МЧертаново
3:0
закончен
БалтикаОренбург
1:2
закончен
КХЛ / плей-офф
Металлург МгАвангард
7:1
закончен
Динамо МСКА
1:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
0:0
1 период
Миннесота УайлдАнахайм Дакс
00:30
Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
перенесен
Питтсбург ПингвинзБаффало Сэйбрз
03:00
Ванкувер КэнаксВиннипег Джетс
05:30
Сан-Хосе ШарксЛос-Анджелес Кингз
05:30
Фигурное катание / Чемпионат мира. Стокгольм
Женщины. Короткая программа
закончен
ЧМ / 2022 - Европа
БолгарияШвейцария
20:00
ИзраильДания
20:00
ШвецияГрузия
22:45
ИспанияГреция
22:45
ИталияСеверная Ирландия
22:45
ШотландияАвстрия
22:45
МолдавияФарерские острова
22:45
ВенгрияПольша
22:45
АнглияСан-Марино
22:45
АндорраАлбания
22:45
РумынияСеверная Македония
22:45
ЛихтенштейнАрмения
22:45
ГерманияИсландия
22:45
U21 ЧЕ / 2021
Россия U21Исландия U21
20:00
КХЛ / плей-офф
Ак БарсСалават Юлаев
07:00
ЦСКАЛокомотив
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
02:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
02:00
Вашингтон КэпиталзНью-Джерси Дэвилз
02:00
Коламбус Блю ДжекетсКаролина Харрикейнз
02:00
Оттава СенаторзТоронто Мэйпл Лифс
02:00
Питтсбург ПингвинзБаффало Сэйбрз
02:00
Миннесота УайлдСент-Луис Блюз
03:00
Чикаго БлэкхоуксФлорида Пантерз
03:00
Нэшвилл ПредаторзДетройт Ред Уингз
03:00
Даллас СтарзТампа-Бэй Лайтнинг
03:30
Колорадо ЭвеланшВегас Голден Найтс
04:00
Единая лига ВТБ
Астана Зелёна-Гура
18:00
Еврокубок
Локомотив-Кубань УНИКС
19:00
Развернуть

Спортивные новости

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» получил условный срок за нападение на человека

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Ронни Уоллворк приговорен к условному сроку за нападение на человека, сообщает «Би-би-си».

По информации источника, экс-футболист признался в нападении на Алана Малхолланда, который, по словам Уоллворка, «наступил на его белые кроссовки». В результате нападения пострадавший получил перелом правой глазницы.

Экс-игрок «красных дьяволов» был приговорен к 18 месяцам условного тюремного заключения с отсрочкой на два года и к 200 часам общественных работ. Также он был оштрафован на €580. Суд обязал бывшего полузащитника пройти программу реабилитации.

Уоллворк выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1995 по 2002 год. Он принял участие в 19 матчах Английской премьер-лиги (АПЛ). В составе манкунианцев он стал чемпионом страны сезона-2000/01.

В 2011 году экс-игрок получил 15 месяцев тюрьмы за продажу запчастей от краденных машин.

Ранее сообщалось, что защитник пражской «Славии» Ондржей Кудела подвергся нападению со стороны финского полузащитника «Рейнджерс» из Глазго Глена Камаро после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.