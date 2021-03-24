Россия одолела Мальту на старте квалификации чемпионата мира — 2022

Сборная России обыграла национальную команду Мальты на квалификационном раунде отбора к чемпионату мира — 2022 по футболу.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Станислава Черчесова.

Счет в матче открыл капитан российской команды Артем Дзюба, который поразил ворота соперников на 23-й минуте с передачи Данила Фомина. Стоит отметить, что на прошлые игры сборной форвард, который выступает в петербургском «Зените» вызван не был из-за скандала со «слитым» в интернет интимным видео. Второй гол на свой счет записал Марио Фернандес, выступающий на позиции защитника в московском ЦСКА.

На 56-й минуте Мальта смогла отыграть один мяч, отличился Джозеф Мбонг. Однако уже в самой концовке матча — на — Александр Соболев вернул российской команде преимущество в два мяча.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Сборная России в марте проведет еще два поединка — со Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта).

Ранее сообщалось, что Дзюба вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной России.

Чемпионат мира — 2022. Квалификация. Группа Н

Мальта — Россия — 1:3

Голы: 0:1 — Дзюба, 23; 0:2 — Фернандес, 35; 1:2 — Мбонг, 56; 1:3 — Соболев, 89.