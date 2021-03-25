Фанаты возмутились первым местом Щерабковой в короткой программе на ЧМ

Иностранные и российские болельщики оказались возмущены первым местом российской фигуристки Анны Щербаковой по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию — 2021.

Щербакова, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, получила за свое выступление 81 балл. Это оказалось на 1,81 балла больше, чем оценка японской фигуристки Рики Кихиры, которая стала второй. По мнению некоторых фанатов, оценки для россиянки оказались несправедливыми.

Пользователь Intermediate Skater, создавший тред на Reddit, достаточно резко высказался о происходящем на турнире.

«Рику обокрали! Вот и все. Ее обокрали. Давайте сожжем ISU (Международный союз конькобежцев). От оценок за компоненты до вопиющего фаворитизма, это не было справедливым и беспристрастным судейством. Нужна реформа в ISU и системе подсчета очков», — написал он.

Его поддержал другой пользователь.

«Эти соревнования куплены РОССИЕЙ и ЭТЕРИ (Тутберидзе — прим. Sport24). Как они могут поставить Анне 80 за неясные ребра и недокруты. Что за фигня?» — указал observantcat.

Такого же мнения придерживались и некоторые российские фанаты.

«Я русский и полностью согласен. Я не знаю, кто это делает и почему (не верю, что второе место после короткой программы сильно навредило бы Анне или даже Этери), но эти люди никому не помогают», — пишет Aentarie.

Ранее сообщалось, что Александр Жулин объяснил сорванный каскад Александры Трусовой.