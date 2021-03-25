Словения одолела вице-чемпиона мира Хорватию на старте отбора на ЧМ-2022

Сборная Словении оказалась сильнее национальной команды Хорватии на квалификационном раунде отбора к чемпионату мира — 2022 по футболу.

Встреча завершилась с минимальным победным счетом — 1:0 — в пользу словенской команды.

Единственный гол в этом поединке игрок словенской сборной Санди Ловрич, который поразил ворота соперников на 15-й минуте встречи с передачи Андраж Шпорара.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Словения и Хорватия выступают в одной группе сборной России. Стоит отметить, что подопечным Станислава Черчесова в скором времени предстоит провести поединок против словенской команды — 27 марта.

Ранее сообщалось, что Дзюба вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной России.

Чемпионат мира. Квалификация. Группа Н

Словения — Хорватия — 1:0

Голы: 0:1 — Ловрич, 15.