Передача Капризова помогла «Миннесоте» переиграть «Анахайм»

«Миннесота Уайлд» одолела «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Уайлд».
Российский новичок «Миннесоты» Кирилл Капризов, который проводит свой первый сезон в Национальной хоккейной лиге, смог отличиться в поединке. Он отдал голевую передачу, выступив в роли ассистента для Джареда Сперджена, который открыл счет в матче.
Ранее сообщалось, что российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил рекорд команды по числу побед подряд среди вратарей в истории.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота Уайлд» — «Анахайм Дакс» — 3:2
1:0 — Сперджен (Сутер, Капризов), 07:46;
1:1 — Грант (Мэнсон, Гецлаф), 08:10;
2:1 — Сперджен (Сутер, Раск), 19:52;
2:2 — Комтуа (Лундестрём), 20:22;
3:2 — Штурм (Бьюгстад, Суси), 27:01;