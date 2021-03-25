«Питтсбург» без Малкина разбил «Баффало»

«Питтсбург Пингвинз» обыграл с крупным счетом «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Пингвинз».

Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин участия в поединке не принял, потому что был помещен в список травмированных игроков клуба. Он травмировался в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (1:2). Встреча состоялась 17 марта. Медицинское обследование выявило повреждение нижней части тела.

Ранее сообщалось, что российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил рекорд команды по числу побед подряд среди вратарей в истории.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург Пингвинз» — «Баффало Сейбрз» — 5:2

1:0 — Родригес (Лафферти, Янковски), 07:36;

2:0 — Летанг (Кросби, Раст), 15:44;

2:1 — Далин (Монтур, Холл), 17:17;

3:1 — Марино (Макканн, Астон-Риз), 37:29;

4:1 — Астон-Риз (Годро), 39:36;

5:1 — Кросби (Гюнцель, Мэтисон), 43:57;

5:2 — Олофссон (буллит), 54:35.