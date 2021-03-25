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Спортивные новости

Бойкова и Козловский оценили свое выступление в короткой программе на ЧМ

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Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поделились мыслями после выступления в короткой программе на чемпионате мира — 2021 среди спортивных пар, передает Sport24.

Дуэт по итогам короткого проката занял лидирующую позицию. Судьи оценили прокат россиян в 80,16 балла.

«Хочу сказать, что мы довольны тем, что нам наконец-то удалось показать работу, проделанную на протяжении всего года. Программой мы на сегодня довольны на «пятерку», — заявила Бойкова.

Козловский добавил, что они рады вернуться на международные соревнования, где получили возможность соревноваться с лучшими из лучших.

На втором месте оказались китайские фигуристы Вэньцзин Суй и Хань Цун, которые за свое выступление получили 77,62 балла. Замкнули тройку лидеров еще одни российские спортсмены. Пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов набрала 75,79 балла. Третий российский дуэт Евгения Тарасова / Владимир Морозов стал четвертыми, набрав 71,46 балла.

Ранее сообщалось, что еще один случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен на чемпионате мира по фигурному катанию — 2021, который проходит в Стокгольме.

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