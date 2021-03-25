Черчесову не понравилась игра России с Мальтой

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о группе H, в которой выступает российская команда в рамках квалификационного раунда чемпионата мира — 2022, передает Sport24.

В стартовом матче отборочного этапа мирового первенства сборная России одержала победу над национальной командой Мальты, обыграв соперников со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи. Черчесов отметил, что остался недоволен самой игрой.

«Сегодня мы убедились, что к каждой команде надо правильно готовиться, чтобы добиваться результата. Сегодня есть победа, но игра нам не удалась и не понравилась. Главное — три очка. Готовимся к следующему матчу», — заявил специалист.

Сборная России в марте проведет еще два поединка — со Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта). Также в группе Н за выход на чемпионат — 2022 сражаются национальные команды Хорватии и Кипра.

Ранее сообщалось, что Черчесов прокомментировал качество игры национальной команды на старте квалификационного раунда чемпионата мира — 2022.