Шайба Зайцева принесла «Оттаве» победу над «Калгари»

«Оттава Сенаторз» одолела «Калгари Флаймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Сенаторз».
Третью шайбу «Оттавы» забил российский защитник Никита Зайцев. Для россиянина этот гол стал первым в сезоне. Также в поединке отличился Евгений Дадонов, который провел на льду 15:36 и отдал голевую передачу на Джоша Норриса.
Российский игрок «Калгари» Никита Нестеров в поединке отличиться не смог, очков не набрал. Он нанес два удара в створ ворот, а также заработал двухминутный штраф.
Ранее сообщалось, что российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил рекорд команды по числу побед подряд среди вратарей в истории.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава Сентаорз» — «Калгари Флаймз» — 3:1
0:1 — Джордано (Монахан, Дюбе), 33:37;
1:1 — Норрис (Дадонов), 44:48;
2:1 — Тирни (Шабо, Райлли), 52:01;
3:1 — Зайцев (Пол), 58:44.