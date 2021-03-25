Уткин не увидел ни стиля, ни рисунка в игре сборной России

Известный комментатор и блогер Василий Уткин критично оценил уровень игры сборной России в первом туре квалификационного раунда чемпионата мира — 2022.

В стартовом матче отборочного этапа мирового первенства сборная России одержала победу над национальной командой Мальты, обыграв соперников со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Победа есть победа. И игра с Мальтой — по-любому разгонная, следующие две гораздо важнее, и они состоятся в пять ближайшие дней. Но сегодня у сборной России не было ни стиля, ни рисунка. Про мысль я даже не заикнусь. Так играют, когда по виолончели смычком водят не с той стороны», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

Сборная России в марте проведет еще два поединка — со Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта). Также в группе Н за выход на чемпионат — 2022 сражаются национальные команды Хорватии и Кипра.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о группе H, в которой выступает российская команда в рамках квалификационного раунда чемпионата мира — 2022.