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Спортивные новости

Соболев похвалил Мальту за игру с Россией

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Футболист сборной России Александр Соболев подвел итоги отборочного матча к чемпионату мира 2022 года против национальной команды Мальты.

«Мальта — очень хорошая команда. Она довольно организованная, не боится играть. Игра была непростая, на самом деле. После пропущенного мяча начались небольшие качели. Хорошо, что забили, доведя спокойно игру до победы», — передает слова Соболева пресс-служба команды.

Также Соболев отметил, что пока не стоит смотреть на таблицу, ведь прошел только один матч.

«Надо смотреть на себя, на свою игру, улучшать ее и побеждать во всех матчах», — добавил он.

27 марта подопечные Станислава Черчесова встретятся со Словенией, а 30 марта — со Словакией. Также в группе Н за выход на чемпионат — 2022 сражаются национальные команды Хорватии и Кипра.

Интересно, что в первом матче мальтийцы нанесли больше ударов в створ, чем россияне (5:4), но уступили по общему количеству ударов (9:11).

Россия прервала серию из шести матчей без побед, в которых уступила Швеции, Турции и Сербии, а также сыграла вничью с Венгрией, Турцией и Молдавией.

Ранее Черчесов рассказал о шероховатостях в игре России с Мальтой

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