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Спортивные новости

Тренер Буянова оценила выступление Щербаковой на ЧМ по фигурному катанию

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Тренер по фигурному катанию Елена Буянова оценила выступление Анны Щербаковой на чемпионате мира по фигурному катанию, передает ТАСС.

Напомним, Щербакова заняла первое место в короткой программе (81,00). Второй идет японка Рика Кихира (79,08). На третьей строчке располагается Елизавета Туктамышева (78,86).

«Очень болела за наших девчонок. Результат говорит сам за себя говорит. Аня Щербакова показала безупречное, божественное катание – не к чему придраться, ни единой помарки. Так катаются великие спортсменки», — сказала Буянова.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Академия Плющенко поддержала Александру Трусову после неудачной короткой программы на чемпионате мира.

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