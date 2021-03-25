«Спартак» поздравил Соболева с голом в ворота Мальты

Московский «Спартак» поздравил футболиста клуба Александра Соболева с голом в ворота Мальты.

Напомним, россияне победили со счетом 3:1.

«Четыре матча за сборную России, 87 минут на поле в сумме, два гола. Так держать, Саша», — говорится в сообщении команды в Twitter.

27 марта подопечные Станислава Черчесова встретятся со Словенией, а 30 марта — со Словакией. Также в группе Н за выход на чемпионат — 2022 сражаются национальные команды Хорватии и Кипра.

Интересно, что мальтийцы нанесли больше ударов в створ, чем россияне (5:4), но уступили по общему количеству ударов (9:11).

Россия прервала серию из шести матчей без побед, в которых уступила Швеции, Турции и Сербии, а также сыграла вничью с Венгрией, Турцией и Молдавией.

Летом 2021 года россияне сыграют на чемпионате Европы. В группе Россия встретится с Бельгией, Финляндией и Данией.

Ранее Соболев похвалил Мальту за игру с Россией.