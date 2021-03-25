РФС получил информацию о возможных ставках игроков «Тамбова» от УЕФА

Российский футбольный союз (РФС) получил информацию о возможных ставках игроков «Тамбова» от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает «Коммерсант».

Напомним, появилась информация о том, что двух футболистов «Тамбова» вызвали в РФС из-за их возможной игры на ставках. СМИ сообщают, что под подозрение попали Александр Еркин и Дмитрий Герман. РФС занимается проверкой инцидента. Отмечается, что они могли поставить деньги на матчи против «Краснодара» (0:4) и «Сочи» (0:5).

В декабре 2020 года стало известно, что «Тамбов» испытывает серьезные финансовые трудности. Размер кредиторской задолженности составляет более 536 млн рублей, а долги клуба по зарплате превышали 150 млн рублей.

После 23 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» занимает последнее, 16-е место. В активе команды 13 очков.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможной причастности двух футболистов «Тамбова» к ставкам на матчи. Он предложил им пойти работать дворниками.