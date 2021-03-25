Брат Нурмагомедова рассказал о жизни Хабиба после карьеры

Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат экс-бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, рассказал о жизни экс-чемпиона промоушена после карьеры, передает «Чемпионат.com».

«Он мне рассказывал, что раньше не мог себе позволить в плане питания, например. Сейчас он может купить себе кофе и гулять по Сан-Франциско. Он был очень рад, когда мы прилетели в Сан-Франциско и у него не было тренировок», — сказал Абубакар.

После победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере россиянин одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

Ранее Хабиб был исключен из всех рейтингов UFC.