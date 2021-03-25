Трибуны в Санкт-Петербурге будут заполнены на 50% на матчах ЧЕ

Трибуны в Санкт-Петербурге будут заполнены на 50% на матчах чемпионата Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, передает ТАСС.

«У нас есть договоренность о проведении матчей с 50 процентами зрителей. По уровню оптимизма обгоняем организаторов Олимпийских игр. Работаем над допуском иностранных болельщиков», — сказал глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах Европы. Часть игр состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Турнир должен был состояться еще в 2020 году, но его перенесли из-за пандемии COVID-19. Сборная России на групповом этапе встретится с Бельгией, Финляндией и Данией.

Финальный поединок будет сыгран на «Уэмбли».

Ранее генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил о желании увеличить число болельщиков на Евро-2020.