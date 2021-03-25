Лещенко: Моргенштерна и Хабиба я могу поставить в один ряд

Российский певец Лев Лещенко высказался о словах экс-бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в адрес рэп-исполнителя Моргенштерна, передает Sport24.

«Хабиб тоже делал импульсивные вещи, которые мне претят. Человек решает сам: перепрыгивать ли ему через сетку, чтобы начать драку, или пройтись культурно по октагону. Я могу их поставить в один ряд», — сказал Лещенко.

Напомним, Хабиб призвал создать специальный орган, который бы запретил музыку 22-летнего артиста. В 2020 году Алишер Моргенштерн получил награду «Женщина года» от Topical Style Awards 2020, а также стал победителем в номинации «Музыкант года» GQ Человек года 2020.

Также в прошлом году артист занял 21-е место в рейтинге Forbes «40 успешных звезд России до 40 лет».

Ранее депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Николай Валуев ответил Хабибу Нурмагомедову по поводу критики Моргенштерна.