Главный тренер «Ромы» может возглавить «Зенит»

Петербургский «Зенит» заинтересован в услугах тренера итальянской «Ромы» Паулу Фонсеки, передает forzaroma.info .

Стоит отметить, что у футболиста заканчивается контракт с «волками» летом 2021 года, но соглашение будет пролонгировано, если римляне выйдут в Лигу чемпионов.

Португальца хочет видеть во главе команды итальянские «Наполи» и «Фиорентина», а также чешская «Славия».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) сине-бело-голубые занимают первое место, набрав 48 очков. «Рома» идет на шестой строчке Серии А, имея в активе 50 баллов.

До приезда в Рим Фонсека возглавлял «Порту», «Брагу» и донецкий «Шахтер». С украинским клубом он трижды выигрывал чемпионат страны, а также три раза брал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее «Зенит» вошел в рейтинг лучших клубов десятилетия по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).