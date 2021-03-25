Путин наградил врача, уволенного из «Енисея» за прогулы из-за работы в «красной зоне»

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил врача Нуретдина Аскерова, уволенного из красноярского футбольного клуба «Енисей» за прогулы из-за работы в «красной зоне», передает NGS24.ru.

Напомним, в августе 2020 года массажист был уволен из команды за прогулы, хотя руководство клуба знало о том, что он работает в «красной зоне», где проходили лечение больные коронавирусом. Аскеров показал справку о том, что он трудится на Красноярской станции скорой медицинской помощи, но в «Енисее» посчитали, что это не является уважительной причиной.

Отмечается, что Путин наградил некоторых медиков за самоотверженность и профессионализм, проявленные в борьбе с COVID-19. Аскеров получил Орден Луки Крымского.

«Я, как и раньше, люблю «Енисей». Но в пандемию на первое место вышла работа в скорой, в которой я работаю уже пять лет, начиная с санитара», — сказал Аскеров.

Ранее Путин направил приветствие участницам теннисного турнира в Санкт-Петербурге.