Олич до сих пор не подписал контракт с ЦСКА

Хорват Ивица Олич до сих пор не подписал контракт с московским ЦСКА, передает «СЭ».

Интересно, что 23 марта он был представлен футболистам в качестве главного тренера команды. 27 марта он планирует улететь домой, чтобы забрать личные вещи.

Также со специалистом не подписано предварительное соглашение.

Хорват, ранее выступавший за армейскую команду, сменил на этом посту белорусского специалиста Виктора Гончаренко, который тренировал команду с 2016 года. При этом Олич еще ни разу не работал на должности главного тренера, только был помощником.

Московский ЦСКА идет на пятой строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 40 очков.

Ранее бывший вратарь ЦСКА и сборной России Владимир Габулов считает, что братья Березуцкие в качестве главного тренера армейского клуба были бы не хуже, чем Олич.