Генеральный директор волгоградского «Ротора» Андрей Рекечинский заявил о том, что Юрий Батуренко будет руководить «Ротором», несмотря на отсутствие лицензии PRO, передает Sport24/

«Де-факто руководить командой будет Батуренко. В его штабе есть помощники с необходимой лицензией. У «Ротора» есть месяц после увольнения Хацкевича, чтобы представить все документы», — сказал Рекечинский.

Напомним, без лицензии PRO нельзя занимать должность главного тренера, но можно входить в тренерский штаб и руководить командой.

Юрий Батуренко более 20 лет занимается тренерской деятельностью. Долгое время работал в структуре «Локомотива» помощником Юрия Павловича Семина, где руководил тренировочным процессом с игроками высокого уровня.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ротор» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своем активе после 23 матчей 18 очков.

Ранее «Ротор» объявил о назначении Батуренко на пост главного тренера.