МОК может утвердить музыку Чайковского в качестве замены гимна России на Играх в Токио

Олимпийский комитет России (ОКР) направил в Международный олимпийский комитет (МОК) предложение использовать вместо гимна страны на Играх-2020 фрагмент из концерта № 1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского

«Эта торжественная мелодия будет уместной для использования во время протокольных мероприятий. Чайковский является русским композитором, имеет прямую ассоциацию с нашей родиной, но его творчество является частью всемирного музыкального наследия. Поэтому это компромисс для всех сторон», — заявил глава ОКР Станислав Поздняков в интервью ТАСС.

Согласно решению CAS, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее сообщалось, что В Японии началась эстафета олимпийского огня.