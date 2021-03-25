«Нужно вывести его из себя»: Цзю дал совет Поветкину накануне боя с Уайтом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю дал совет Александру Поветкину накануне боя с Диллианом Уайтом, который состоится в ближайшие выходные. В августе 2020 года Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, несмотря на два нокдауна в четвертом раунде.

«Я очень надеюсь, что Сашка повторит то, что он сделал в первом бою. Громаднейший опыт Александра позволит ему повторить этот результат. У Уайта желание отомстить, желание реванша. Его нужно вывести из себя, из комфортной зоны, чтобы он потерял контроль над собой. Нам нужно сделать так, чтобы Уайт сделал ошибку», — цитирует Цзю «Р-Спорт».

Бой состоится 27 марта 2021 года в Гибралтаре На счету 41-летнего Поветкина 39 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел два поражения, еще один поединок закончился вничью.

Ранее боксер Уайт оценил шансы Поветкина в бою против бойца UFC Нганну.