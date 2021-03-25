19-летний футболист «Лацио» погиб в автокатастрофе

19-летний полузащитник «Лацио» Даниэль Герини погиб в ДТП, сообщает Gazzetta Dello Sport. Авария произошла в Риме 24 марта около 20:00. Полиция начала расследование.

По информации издания, автомобиль марки «Smart», в котором ехал молодой футболист с двумя своими сверстниками, лоб в лоб столкнулся с Mercedes, за рулем которого находился 68-летний мужчина. Попутчики Герини доставлены в больницу в тяжелом состоянии, водитель Mercedes также в больнице в состоянии шока.

Даниэль Герини перешел в «Лацио» 21 января 2021 года и провёл за молодежную команду 10 игр. В юношеских сборных Италии полузащитник суммарно сыграл 13 матчей.

Ранее «Лацио» подписал контракт с Романо Флориани Муссолини — сыном Мауро Флориани и Алессандры Муссолини, внучки фашистского диктатора Бенито Муссолини. Кроме того, тетей матери молодого футболиста является знаменитая актриса Софи Лорен.

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