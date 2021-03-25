Стал известен состав сборной России на матч молодежного ЧЕ-2021 с Исландией

В венгерском Дьере состоится матч первого тура группового этапа Евро-2021 среди молодежных команд Россия — Исландия. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

Команды объявили стартовые составы на игру:

Россия: Максименко, Тикнизян, Евгеньев, Дивеев, Маслов, Глебов, Обляков (к), Макаров, Захарян, Лесовой, Чалов.

Исландия: Гуннарссон, Тордарсон, Лейфссон, Торкельссон, Гуннарссон, Хейкссон, Тордарсон, Виллюмссон, Торстейнссон (к), Гудьонсен, Йоханнессон.

28 марта россияне сыграют с французами, а 31 марта — с датчанами. В 1/4 финала выйдут две лучшие сборные. Плей-офф турнира пройдет с 31 мая по 6 июня.

Все матчи европейского первенства пройдут в Словении и Венгрии. Действующим победителем соревнований является сборная Испании, которая в финале 2019 года одолела сверстников из Германии.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Исландия.